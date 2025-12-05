Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix cierra compra histórica de Warner Bros. Discovery por 82.700 millones de dólares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE/Cooperativa.cl

La operación suma a la plataforma el catálogo completo de HBO, DC y los estudios de cine y televisión, consolidando su posición en la industria global del entretenimiento.

Netflix anunció, mediante un comunicado conjunto entre ambas compañías, la adquisición de Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, incorporando los estudios de cine y televisión, además de HBO y HBO Max.

La oferta ganadora de Netflix alcanzó los 27,75 dólares por acción, superando la propuesta de Paramount, que ofrecía 24 dólares y competía junto a Comcast. Estas tres firmas participaron en el proceso iniciado en octubre, que incluyó dos rondas de pujas.

La operación está sujeta al cierre de la separación de Discovery Global, que agrupará CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales abiertos en Europa, en un proceso que se prevé completado en el tercer trimestre de 2026.

El catálogo reunirá producciones de HBO, como "The Big Bang Theory", "The Soprano" y "Game of Thrones", además de títulos del universo DC, junto a éxitos de Netflix como "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton" o "Adolescence".

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

A su vez, el director ejecutivo de WBD, David Zaslav, destacó que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan".

