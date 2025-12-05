Película de "Peaky Blinders" confirma estreno en cines y en streaming

La plataforma Netflix confirmó los detalles del estreno de la película de "Peaky Blinders", la cual se podrá ver en las salas de cines y en el streaming.

Titulada como "Peaky Blinders: El hombre inmortal", la cinta será una continuación directa de la serie y se ambientará en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.

"Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios", asegura la sinopsis.

Para este largometraje Cillian Murphy retornará como el icónico "Tommy Shelby" y también se espera el regreso de Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee y Stephen Graham, entre otros. Además se incorporan al elenco Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

La película de "Peaky Blinders" se estrenará en cines el 6 de marzo de 2026 y llegará al catálogo de Netflix el 20 de marzo.