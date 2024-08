Cami Andrade confesó que llamado de Kaminski en Gran Hermano "fue hermoso"

La chica reality Camila Andrade conversó con sus compañeros de Gran Hermano sobre el llamado de su pareja Francisco Kaminski en las primeras semanas del encierro, lo que calificó como "hermoso".

Cabe recordar, que la entrada de Andrade generó muchas expectativas, ya que se encontraba en medio de la polémica por el triángulo amoroso que protagonizó con Carla Jara y Kaminski. Esta situación, llevó a que el animador terminara su matrimonio y oficializara su relación con Cami.

"Hola, mi amor, ¿cómo estás? Primero que todo saludarte y decirte que te extraño mucho. Con cada minuto que te veo ahí en el reality te admiro más", comenzó el audio del animador, que generó una ola de críticas por los televidentes.

Y pese a que la estadía de Cami estaba condicionada al mediático rompimiento, puesto que los seguidores del programa votarían por ella en la primera placa, logró zafar y comenzó a ser aceptada por los televidentes.

"Fue hermoso, fue lindo sentir su apoyo"

Según consignó CHV, después de casi un mes de reality, la modelo confesó anoche a sus compañeros como se sintió con el llamado de su pareja. "Fue hermoso escuchar al Fran, fue lindo sentir el apoyo, aparte me dijo que hablaba con mi papá todos los días", relató.

"Pero qué ganas de saber cómo estás tú, porque ellos nos ven todo el tiempo, pero nosotros estamos tan aislados que yo quiero saber cómo está la otra parte, o ver a mi mamá, a mi pololo", dijo a sus compañeros.

Asimismo, agregó que "estaba tan nerviosa aparte, lo mío fue inesperado. No sabía quién era, qué era, todo el mundo escuchando por altoparlante, contestó Sebastián (Ramírez), no contesté yo". .

"Intentaba poner atención a todo. Aparte el Fran dijo mil hueas, que de seguro las tenía anotadas para que no se le fuera nada. Me acuerdo que esa misma noche intenté recordar todo lo que me decía y fue imposible. Al otro día ya necesitaba que me repitieran el audio. ¡No dura nada! Acá se desvanece rápido", reflexionó.