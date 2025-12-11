Constanza Santa María da explicaciones por su polémica con Jara y el TAG: "Había un error"

La periodista Constanza Santa María salió a dar sus explicaciones por la polémica que protagonizó con la candidata Jeannette Jara por una pregunta relacionada al uso del TAG y a una multa que tenía la exministra.

En el reciente debate Anatel la comunicadora de Mega emplazó a Jara por la deuda por multas del TAG y le consultó por qué la había pagado seis años después. "Eso no es así, la pagué en seguida. Es una gran fake news", respondió Jara, quien posteriormente publicó un comprobante que daba cuenta de que la deuda fue pagada en 2020.

A través de su cuenta de Instagram, Santa María explicó que "había dos documentos, los dos oficiales emitidos por la autopista, que tenían una diferencia fundamental, la fecha de pago".

Es por eso que se puso en contacto con la empresa Autopase, desde donde le señalaron que "había un error aparentemente en la información entregada por la plataforma". "Anunciaron, de hecho, que estaban revisando qué es lo que había pasado y bajaron la página por los próximos días", agregó la periodista.

Finalmente rectificó y detalló que "Jeannette Jara pagó su deuda en 2020, tal como ella lo dijo", aunque insistió en que "los dos documentos eran oficiales".