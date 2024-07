Pablo Illanes reconoce su descontento con final de teleserie Generación 98

El guionista y creador de la teleserie Generación 98 de Mega, Pablo Illanes, expresó su sensación sobre el final de la producción dramática.

La teleserie nocturna finalizó en abril pasado y tuvo una serie de críticas negativas por parte de los televidentes, a quienes no les gustó el último capítulo.

Ahora, Illanes afirmó a The Clinic que "fue una experiencia macabra lo que pasó con ese final. De partida yo creo que los finales en televisión siempre hay gente que queda descontenta. No es la primera vez que me pasaba".

"Yo estaba de acuerdo con los comentarios de la gente y lo reconozco. Esto pasa con algo muy concreto y muy técnico: los capítulos se alargan. Entonces para uno como guionista es casi imposible saber lo que va a pasar con el último capítulo. Esto pasa con todas las teleseries, no solamente con esta", explicó.

"Quedé súper molesto por harto rato, no pude vivir este final efervescente. Me decían 'oye vi el final y yo salía arrancando'. Le tengo prohibido a mi familia que me hable de 'Generación 98', es un tema tabú y quiero dejarlo así para siempre", declaró Illanes.