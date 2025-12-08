Síguenos:
Tópicos: Magazine | Televisión | Teletón

Revelan quiebre entre Don Francisco y Cecilia Bolocco: no fue invitada a Teletón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Incluso, Mario Kreutzberger se había negado a compartir pantalla con ella en Canal 13", dijo la periodista Cecilia Gutiérrez.

Revelan quiebre entre Don Francisco y Cecilia Bolocco: no fue invitada a Teletón
 Teletón
En la reciente edición de Teletón 2025, la ausencia de Cecilia Bolocco generó una serie de rumores sobre una posible distancia con Don Francisco, el líder de la causa benéfica.

Aunque el año pasado la exMiss Universo tampoco estuvo presente por motivos de salud, esta vez la razón habría sido una decisión del propio animador.

"Ella está distanciada de Mario Kreutzberger, se pelearon, por eso ella no fue invitada a la Teletón, ella tenía la intención de participar si es que fuera así", declaró la periodista Cecilia Gutiérrez en Primer Plano.

"Incluso en alguna oportunidad, antes de la Teletón, Mario Kreutzberger se había negado a compartir pantalla con ella en Canal 13, en una promoción de la Teletón", agregó.

Gutiérrez también contextualizó con una entrevista que Bolocco hizo en octubre de 2024, en la que dice "lo que sí observo, y aquí me van a retar, es que Teletón ya tiene 14 centros y sigue construyendo más en todo el país, mientras existen centros oncológicos en pocas regiones de Chile".

Por su parte, el animador Julio César Rodríguez dijo "que el tema oncológico es un tema de Estado. No quiero defender a Cecilia, lo que ella está tratando de hacer es una cuestión gigantesca (...) no entiendo que en vez de unirse en esto, se enojan".

