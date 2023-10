Afganistán suma más de 180 muertos por seguidilla de sismos

Las autoridades de Afganistán confirmaron más de 180 muertos como consecuencia de los siete potentes sismos de magnitud de hasta 6,3 registrados este sábado en el distrito de Zinda Jan, en la provincia occidental de Herat, mientras que más de 600 personas se encuentran heridas.

"Hasta ahora tenemos más de 180 mártires en el hospital y más de 600 heridos", informó a EFE el director del hospital regional de Herat, Mohammad Arif Jalili.

El funcionario agregó que el balance de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Si bien las operaciones de búsqueda continúan, "no hay pueblo que no tenga cientos de muertos y el número de víctimas puede aumentar aún más", dijo a EFE el director de prensa del Ministerio de Gestión de Desastres, Mula Janan Sayeq.

Las autoridades temen que cientos de personas hayan muerto, un cálculo que basan en el número de personas que vivían en las aldeas afectadas, habitadas por aproximadamente unas mil personas, que quedaron convertidas en escombros.

"La gente está debajo de las casas derrumbadas, y tal vez sea esa cantidad de gente (fallecida), diferentes equipos de rescate trabajando allí", aseveró Sayeq.

Siete aldeas de Zinda Jan, epicentro del sismo, "están completamente destruidas", indicó el Sayeq, un dato que la agencia de noticias Bakhter, bajo el mando de los talibanes, elevó a 12 aldeas en los distritos de Zinda Jan y Ghorian, ambos en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán.

Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras dijo estar apoyando la atención médica del hospital regional de Herat, "donde han llegado más de 300 heridos", según informó en la red social X, antes Twitter, aunque se desconoce si están incluidas en el balance ofrecido por las autoridades afganas.

🚨 Following the #earthquake in western Afghanistan this morning, @MSF has set up five medical tents at the #Herat Regional Hospital to accommodate up to 80 patients. According to health authorities, more than 300 wounded patients have been treated at the hospital so far. 1/3 pic.twitter.com/l2IPNNVjKz