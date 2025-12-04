Pumuckel batió el Récord Guinness como el caballo más pequeño del mundo con apenas 52 centímetros, tras superar a Bombel, el antiguo récord, que medía 56,7 centímetros. Fue adoptado en 2020 por Carola Weidemann, quien aseguró que nunca había visto un caballo tan pequeño y que su estatura se debe a una rareza de la naturaleza y no a una cría selectiva. El diminuto animal suele visitar residencias, hospicios y escuelas gracias a su carácter adorable, ya que disfruta la compañía, el contacto con las personas y ser el centro de atención.

