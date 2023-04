Por causa contra Trump: Bukele dice que "se ha ido" la capacidad de EE.UU. de "usar la democracia"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, opinó que "la capacidad de Estados Unidos de usar la democracia como política exterior se ha ido", esto luego de que se conociera que el expresidente Donald Trump se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan.

"Piense lo que quiera sobre el expresidente Trump y las razones por las que está siendo acusado. Pero imagínese si esto sucediera en cualquier otro país, donde un gobierno arrestó al principal candidato de la oposición", escribió Bukele en Twitter.

Y agregó: "La capacidad de Estados Unidos de usar la 'democracia' como política exterior se ha ido".

Think what you want about former President Trump and the reasons he’s being indicted.



But just imagine if this happened in any other country, where a government arrested the main opposition candidate.



The United States ability to use “democracy” as foreign policy is gone. https://t.co/svdFxtaf4q