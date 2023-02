Un niño de tres años quiso defender a su mamá de un asalto en Argentina, y mordió en el hombro a uno de los ladrones mientras intentaban robarle el celular. Finalmente, los gritos de la mujer ahuyentaron a los delincuentes, y tanto el pequeño como su madre fueron asistidos por los vecinos del sector. “Los dos me aparecieron de la nada y me atacaron. El nene me veía gritar y llorar, y lo mordió, sin saber lo que estaba pasando; fue como defendiéndome”, comentó la madre del niño a los médicos locales.

LEER ARTICULO COMPLETO