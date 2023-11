Argentina: Escándalo de espionaje ilegal remece al kirchnerismo

La Fiscalía Federal de Argentina reveló la existencia de miles de informes secretos de inteligencia sobre altos políticos, jueces de la Corte Suprema y la justicia federal, periodistas y empresarios, elaborados en su mayoría por un expolicía que se ha convertido en el personaje clave del caso.

La detención del exagente Ariel Zanchetta, señalado por la Justicia como agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue la pista que permitió descubrir una presunta maniobra de espionaje ilegal al amparo del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que fue director de Contrainteligencia durante el mandato de Cristina Kirchner.

Hasta ahora, se presume que en un periodo de 10 años, Zanchetta confeccionó 1.196 informes sobre -entre otros- el presidente argentino, Alberto Fernández, y los candidatos a la Casa Rosada, Sergio Massa y Javier Milei, los que incluyen datos íntimos como orientación sexual, propiedades y afiliación política, y contemplan el uso de cámaras ocultas y drones.

Los allanamientos y peritajes realizados por el fiscal Gerardo Pollicita sostienen que el expolicía intercambiaba mensajes con Tailhade y Fabián "Conu" Rodríguez, socio político de Máximo Kirchner y actual vocero de La Cámpora, organización de corte kirchnerista.

De acuerdo a La Nación, a través de Telegram, Zanchetta ofreció al diputado un link con supuestos chats obtenidos de manera ilegal de ciertos jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de Buenos Aires, que -según él- llegaron a su poder gracias a personal de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El expediente también establece que envió a Rodríguez información patrimonial de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y que una vez que esta fue publicada en un portal de noticias, Zanchetta recibió un pago de la agencia Télam, donde el político solía trabajar.

En suma, Pollicita determinó que el expolicía, "por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas, obtuvo y reunió información personal de miles de personas -entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales-, la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1.196 informes de inteligencia".

Tailhade ya se puso a disposición de la Justicia, aunque acusó ante el referido medio que es víctima de una "operación berreta de (Horacio) Rosatti y (Silvio) Robles", presidente de la Corte Suprema de Justicia y mano derecha del mismo, respectivamente, para "atacar el pedido de juicio político" contra los magistrados del máximo tribunal.

Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia. pic.twitter.com/DoVoNLxTrf