El flamante presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, anticipó este domingo, en su primer discurso como jefe de Estado que aplicará un duro ajuste y que habrá "estanflación" por varios meses, pero prometió que este será el "último mal trago" antes de la "reconstrucción" del país suramericano. "Lamentablemente tengo que decirlo de nuevo: no hay plata. La conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock", aseveró Milei al hablar ante la multitud de seguidores congregados a las puertas del palacio del Congreso argentino. Milei aseguró que la "herencia" que deja el kirchnerismo es la peor que haya recibido nunca un Gobierno argentino, con déficit financiero y fiscal equivalente al 17 % del PIB, inflación que crece a una tasa anual del 300 %, actividad económica paralizada, una tasa de pobreza del 45 % y un índice de indigencia cercano al 10 %. Pese al apocalíptico panorama descrito, Milei dijo que tras el "reacomodamiento macroeconómico", la situación de Argentina comenzará a ir "mejor" y que "habrá luz al final del camino", auguró.

