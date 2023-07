Un joven argentino protagonizó un conmovedor momento tras pedirle a la pareja de su mamá que lo adopte como su hijo. "¿Cómo voy a decir que no si siempre fuiste mío?", le respondió el hombre emocionado, ante lo cual Rodrigo Páez le agradeció por "elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo, siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón. Gracias por ser más que m papá".

