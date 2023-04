EE.UU. dice que Lula da Silva "repite como un loro" la propaganda rusa sobre la guerra

El Gobierno de Estados Unidos afirmó este lunes que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha estado "repitiendo como un loro" la propaganda de Rusia y China sobre la guerra en Ucrania y ni siquiera se ha parado a estudiar "los hechos".

"Es profundamente problemática la forma en la que Brasil ha abordado este tema tanto de manera sustantiva como de manera retórica al sugerir que EE.UU. y Europa de alguna manera no están interesados en la paz o que comparten responsabilidad por la guerra", dijo John Kirby, uno de los voceros de la Casa Blanca.

"En ese punto, Brasil está repitiendo como un loro la propaganda rusa y china, sin prestar atención en absoluto a los hechos", añadió.

Kirby se posicionó así al ser preguntado por las últimas declaraciones de Lula, quien la semana pasada estuvo de visita en China y Emiratos Árabes Unidos y, desde Pekín, afirmó que Estados Unidos debe dejar de "incentivar" la guerra en Ucrania y "comenzar a hablar de paz".

BRASIL RECHAZÓ ESTAS CRÍTICAS

El canciller brasileño, Mauro Vieira, rechazó las críticas del Gobierno de Estados Unidos: "No, en absoluto, no estoy de acuerdo, no sé cómo o por qué llegaron a esa conclusión, pero en absoluto estoy de acuerdo", dijo tras participar en el encuentro que mantuvieron Lula y el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de visita en Brasil.

Al ser preguntado al respecto, Vieira afirmó que "desconoce las razones" por las cuales la administración del presidente Joe Biden ha emitido esas declaraciones sobre el líder de la izquierda latinoamericana: "Solo puedo decir que Brasil y Rusia completan este año 195 años de relaciones diplomáticas con embajadores resistentes. Son dos países que tienen una historia en común", defendió.

Lula recibió este lunes a Lavrov, de gira por varios países de América Latina, para una visita de cortesía, "como acostumbra a hacer con invitados extranjeros", tras reunirse oficialmente con el propio Vieira, según remarcó el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

Según Vieira, Lula y Lavrov "no entraron en cuestiones de guerra" y sí "en cuestiones de paz".

"Brasil quiere promover la paz y está listo para discutir con un grupo de países o unirse a un grupo de países que estén dispuestos a conversar de paz", explicó.

LAVROR INSISTE EN RESPONSABILIZAR A OCCIDENTE DE LA INVASIÓN RUSA

El ministro ruso declaró que el Gobierno de Vladímir Putin desea una "solución duradera" que ponga fin a la guerra, pero aseguró que ni los países de Occidente ni la OTAN "contribuyen" para ello. Además, acusó a Estados Unidos y Europa de "no cumplir con obligaciones que asumieron hace años", en una aparente alusión a los acuerdos de Minsk, de 2014 y 2015, que pusieron fin al conflicto en el este de Ucrania, pero que el actual presidente de ese país, Volodímir Zelenski, califica hoy de "concesión".

El ministro ruso subrayó una y otra vez que la solución a las actuales hostilidades debe ser "duradera" y no "inmediata", y si bien saludó la propuesta brasileña para intentar crear un grupo de países que facilite una negociación, no se mostró muy abierto con esa posibilidad.

Finalmente, Lavrov también aprovechó la ocasión para entregarle a Lula una carta en la que Putin le invitó a participar en la próxima edición del Foro Económico de San Petersburgo, que se celebrará previsiblemente en junio.