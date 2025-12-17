Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado y humo
Santiago25.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Brasil | Sucesos

Mono con navaja fue "detenido" por comportamiento vandálico en ciudad brasileña

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El animal fue grabado robando una cafetera, portando un arma cortopunzante, revolviendo cocinas, liberando a pájaros enjaulados e incluso manipulando la red eléctrica.

Tras la denuncia de vecinos, concurrió la Policía Militar y "lo condujo a una comisaría".

Mono con navaja fue
 Captura (G1)

Hubo dificultades para capturar al primate, que luego de su curiosa aventura fue trasladado a otra ciudad.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Policía brasileña "condujo a una comisaría" a un mono capuchino que robó objetos, abrió una jaula con pájaros y revolvió cocinas, entre otros desórdenes, en una remota ciudad de ese país.

Los altercados protagonizados por el pequeño primate ocurrieron en el municipio de Viçosa, en el estado brasileño de Rio Grande do Norte, señalaron fuentes de la Policía Militar.

Según videos compartidos en redes sociales y divulgados por el grupo Globo, el animal llegó a robar una cafetera, apareció sobre un muro "armado" con un cuchillo, revolvió cocinas, abrió una jaula con pájaros y hasta manipuló la red eléctrica de algunas residencias.

Los bomberos de la localidad intentaron capturarlo sin éxito y, finalmente, los vecinos lograron "detener" al simio el martes.

Acto seguido, llamaron a la Policía Militar y un grupo de agentes se dirigió al lugar, donde "constataron la veracidad de las informaciones", señaló la institución en una nota.

El inusual alborotador fue entonces conducido en una patrulla a una comisaría. Allí aguardó enjaulado la llegada de un equipo del Batallón de la Policía Ambiental, que lo transfirió después a la ciudad de Mossoró, según indicaron a EFE fuentes oficiales.

El biólogo Keliton Gomes, del Instituto de Desarrollo Sostenible y Medioambiente de Rio Grande do Norte, afirmó al portal G1 que el extraño comportamiento de dicho ejemplar puede ser el reflejo de la expansión urbana o del tráfico de animales silvestres.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada