Cuba: Cadena perpetua para exministro de Economía por "traición a la patria"

El exministro cubano de Economía y Planificación Alejandro Gil fue sentenciado a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos espionaje, cohecho y sustracción y daño de documentos u otros objetos, informó este lunes el Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Los jueces también consideraron culpable a Gil por daño de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de los sellos oficiales e infracción de las normas de protección de documentos clasificados, de acuerdo con una nota del tribunal difundida en medios oficiales.

El exministro y ex viceprimer ministro, el mayor cargo político condenado en Cuba en al menos 15 años, fue juzgado por estos delitos en un primer juicio que se celebró en La Habana entre el 11 y el 13 de noviembre. Además, Gil fue juzgado en un segundo proceso, celebrado entre el 26 y el 29 de noviembre, por los delitos de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal, los tres con carácter continuado. Por esta causa fue condenado a 20 años de prisión, indicó el tribunal.