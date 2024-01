El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, criticó en Cooperativa la "complacencia" que, a su juicio, exhibió la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando señaló que la situación carcelaria de Chile es completamente distinta a la de Ecuador y que Gendarmería tiene absoluto control de los recintos penitenciarios.

En diálogo con Lo Que Queda del Día, el senador apuntó que "la sobrepoblación carcelaria en Chile es absoluta", y que "el propio director de Gendarmería ha reconocido que en las cárceles chilenas operan bandas internacionales de crimen organizado". Especuló, en tal sentido, que "puede haber tal nivel de amenazas dentro de las cárceles hacia los gendarmes" para que no se aplique el esperado bloqueo de los celulares, "que simplemente nadie se atreve a tomar una decisión así de drástica".

Siendo éste el panorama, da la impresión de que "las cosas no están tan controladas" como afirma el Gobierno, y teniendo fresco el impacto de la crisis ecuatoriana, "más que decir 'esto no va a pasar', hay que pensar que sí puede pasar, anticiparse y tomar medidas para que ojalá no ocurra jamás en Chile", afirmó. En cualquier caso, "la posibilidad (de que suceda) no es tan remota; esto se nos puede terminar saliendo de las manos", aseveró el legislador por la Región del Maule.

