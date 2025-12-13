Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.1°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

"No son gran cosa": Donald Trump minimizó nuevas fotos con Jeffrey Epstein

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El mandatario estadounidense insistió en que "cientos de personas" tienen fotografías con él y que desconocía sus actividades.

Las 19 instantáneas desveladas por los demócratas incluyen al presidente posando con mujeres de identidad protegida, y son consideradas un anticipo de las 95.000 nuevas imágenes recibidas en el marco de la investigación.

 EFE

Además del mandatario, en el archivo fotográfico también figuran personalidades como Steve Bannon, Bill Clinton, Bill Gates y el príncipe Andrés, cuyas conexiones con Epstein han sido objeto de escrutinio público.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece, y que fueron publicadas por el Congreso, "no son gran cosa".

Al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos difundidas con insistencia por los demócratas de la Cámara de Representantes, agregando que "hay cientos de personas que tienen fotos con él", y reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

"Todo el mundo en Palm Beach", lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, "conocía a este hombre", añadió.

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

 

Imagen foto_00000003
Las imágenes son son presentadas como un "adelanto" de las 95.000 nuevas fotografías relacionadas con el caso Epstein. (FOTO: EFE)

 

 

Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

 

Imagen foto_00000002
La Casa Blanca calificó la difusión de estas fotos como una maniobra demócrata para "crear una narrativa falsa" mediante una selección sesgada. (FOTO: EFE)

Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que: "los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa".

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada