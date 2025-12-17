Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump
Cadena nacional: Trump hizo exultante autoevaluación y no habló sobre Venezuela
Autor: Redacción Cooperativa
En medio de la tensión con Maduro, existía enorme expectativa respecto a su discurso nocturno desde la Casa Blanca: incluso se rumoreó un posible anuncio de guerra, pero no sucedió.
Comentó eso sí que "la invasión de la frontera (por inmigrantes irregulares) fue lo peor de la Administración Biden", y con él de vuelta al poder "ya no (ocurre) más".
El principal anuncio de su intervención fue un bono de 1.776 dólares (alusivo a los 250 años de la independencia estadounidense) para más de un millón de militares.