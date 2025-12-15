Fabricante de los aspiradores Roomba se declara en bancarrota y pasa a manos chinas
La icónica compañía estadounidense iRobot, creadora de las populares máquinas, inició un proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras estadounidense.
Como parte de este crucial acuerdo, la sede en Massachusetts transferirá la totalidad de su negocio a dos firmas del gigante asiático, Shenzhen Picea Robotics Co. y Santrum Hong Kong Co., culminando también su cotización en bolsa.
Gary Cohen, director ejecutivo de iRobot, enfatizó que este movimiento estratégico es fundamental para blindar la estabilidad financiera de la empresa y asegurar la continuidad para sus millones de consumidores, clientes y socios a nivel mundial.