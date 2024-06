Una investigación de EEUU vincula al Cartel de Sinaloa con una red clandestina china

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculó al cartel mexicano de Sinaloa, uno de los principales distribuidores de droga del país, con las casas de cambio chinas que operan en el estado de California, a las que usaban para blanquear dinero, informó en un comunicado esta institución.

La investigación señala que una red de blanqueo de capitales vinculada al cartel de Sinaloa recaudaba y, con la ayuda de un grupo de casas de cambio con sede en el Valle de San Gabriel (California), relacionado con la banca clandestina china, procesaba grandes cantidades de dinero procedente de la droga en la zona de Los Ángeles.

La banca clandestina china supuestamente ocultaba las ganancias del narcotráfico para que los miembros de los cárteles de México y otros países tuvieran acceso a esos ingresos generados en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia acusó formalmente de 10 cargos a miembros del cártel mexicano de Sinaloa, con sede en Los Ángeles, y estima que más de 50 millones de dólares procedentes del narcotráfico circularon entre los socios de este grupo mexicano y las casas de cambio clandestinas chinas.

