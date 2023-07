Tres activistas fueron detenidos en Ibiza luego de colarse en el aeropuerto local, donde arrojaron pintura y se pegaron a un jet privado. La manifestación se enmarca dentro de la campaña "Jets and yachts, the party's over", para exigir al Gobierno la prohibición de jets privados y la eliminación de lo que denominan emisiones de lujo. Los activistas piden que se derive las subvenciones que actualmente destinan a la ganadería a la promoción de alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales.

LEER ARTICULO COMPLETO