Zelenski se reúne en Berlín con los emisarios de Trump para negociar el acuerdo de paz

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este domingo en Berlín con emisarios de Donald Trump -su yerno, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff-, con quienes está negociando un plan de 20 puntos para un alto el fuego y garantías de seguridad.

El mandatario ucraniano llegó a las 12:00 GMT (09:00 hora chilena) al aeropuerto de Berlín, tras lo cual se reunió primero con su equipo, encabezado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; y el jefe del Estado Mayor General, Andrí Gnátov; y habló también, por teléfono, con el presidente francés, Emmanuel Macron.

Tres horas después, llegó a la Cancillería, donde fue recibido por el jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, quien, como hizo antes con Kushner y Witkoff, le condujo a la gran sala de reuniones, donde Zelenski saludó con un abrazo al representante especial de Trump y al yerno con un apretón de manos.

Aunque Merz estaba sentado en la mesa, fuentes gubernamentales indicaron que había dirigido unas palabras a los negociadores y después se iba a retirar.

"Queremos una paz duradera en Ucrania. Tenemos por delante cuestiones difíciles, pero estamos decididos a avanzar. Los intereses ucranianos también son intereses europeos", dijo en Twitter el canciller alemán, que invitó para el lunes a Berlín a "numerosos" líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para negociar el plan de paz con Zelenski y, eventualmente, con los emisarios de Trump.

Actualmente se negocian al menos tres documentos: el plan de paz de 20 puntos; las garantías de seguridad para Ucrania; y asuntos económicos, la reconstrucción e inversiones, según Kiev.

(Foto: EFE)

El Kremlin ya rechaza de antemano modificaciones

Según Zelenski, Trump quiere alcanzar un "entendimiento completo" sobre el plan de paz antes de Navidad, pero el Kremlin ya ha dicho que no acepta las modificaciones introducidas por Europa y Kiev al borrador inicial de 28 puntos de Trump.

"Si se producen las modificaciones correspondientes, nosotros tendremos objeciones muy fuertes", dijo este domingo a la televisión pública rusa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Una de las modificaciones de Kiev fija el tope de soldados en el Ejército ucraniano en 800 mil, en lugar de los 600 mil que figuraban en el primer borrador estadounidense.

Zelenski quiere dar prioridad en la cita con los enviados estadounidenses a las garantías de seguridad, que exige sean vinculantes, para evitar que Rusia invada a Ucrania por tercera vez sin consecuencias, como ya ocurrió en 2014 y de nuevo hace cuatro años.

El presidente ucraniano considera que la garantía "real" para impedir otra invasión rusa sería la adhesión de Ucrania a la OTAN, y él querría al menos dejar entreabierta la puerta a esta posibilidad.

Pero entretanto, ha aceptado que esto no ocurrirá, por lo que aceptaría unas garantías "tipo Artículo 5" del Tratado de la OTAN, de defensa mutua por parte de EE.UU., socios europeos y otros países del G7, según dijo este domingo.

Garantías vinculantes y compromisos

Después de que Trump afirmara que el mandatario ucraniano "es el único a quien no le gusta el plan de paz" estadounidense, Zelenski subrayó que la versión final no será del agrado de todos y requerirá compromisos de todas las partes y el suyo es renunciar a la OTAN.

Según indicó un alto funcionario al medio estadounidense Axios, la Administración Trump estaría dispuesta a dar a Ucrania una garantía basada en el Artículo 5, que sería aprobada por el Congreso y tendría carácter legalmente vinculante a cambio de que Zeleknski ceda territorios a Rusia.

Zelenski considera, sin embargo, injusta la propuesta de que retire sus tropas del Donbás -formado por las regiones orientales de Donetsk y Lugansk- y en su lugar aboga -al igual que los europeos- por congelar el frente en un alto el fuego para después negociar la cuestión de los territorios.

Yuri Ushakov ya ha dicho que "sólo habrá un alto el fuego después de la retirada de las tropas ucranianas".

Ucrania ha perdido en el campo de batalla casi toda Lugansk y controla menos de un 25 por ciento del territorio de Donetsk.

A Zelenski no le gusta el compromiso propuesto por EE.UU., que establecería que el Ejército ruso no entrara en la parte del este de Ucrania controlada por Kiev, de donde deberían retirarse las tropas ucranianas.

Porque, según indicó este domingo, no obliga a la par a Rusia a retirarse en la misma medida, y tampoco queda claro quién administrará esa "zona económica libre" de la que habla Washington o "zona desmilitarizada" para Moscú, que dice que podría aceptar que la vigilara la Guardia Rusa, dependiente del Kremlin.