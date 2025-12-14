Meloni: "La paz no se construye con canciones de John Lennon, sino con disuasión"

La primera ministra Giorgia Meloni reafirmó este domingo que, desde el primer día de la guerra, Italia apoyó a Ucrania, "que lucha contra el soberanismo ruso".

La líder italiana advirtió además -en un acto de las juventudes de su partido, Hermanos de Italia- que "la paz no se construye con canciones de John Lennon, sino con la disuasión".

En más de una hora de mitin, la líder ultraderechista defendió su trabajo "para no resignarnos a la idea de que Europa sea retratada como un paquidermo inútil".

"Europa es una civilización viva, que no pide permiso para existir, ni siquiera a las instituciones que la gobiernan", advirtió.

"No estamos dispuestos a ocultar nuestra identidad, la defendemos; y por eso Hermanos de Italia (FdI) ha presentado un proyecto de ley para prohibir el velo en Italia", dijo la mandataria, que defendió el derecho "a acoger solo a quienes (entre los migrantes) vienen a trabajar".

Cargó contra los "falsos ambientalistas en la zona de tráfico limitado", y afirmó que si la activista "Greta Thunberg ha atacado duramente al gobierno italiano", es que "estamos en el lado correcto de la historia".

"No confundimos la ayuda real con quienes explotan la propaganda para vender libros y ganar dinero", dijo Meloni, quien también atacó a Francesca Albanese, la italiana relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados.

"Incluso en los días más difíciles de la crisis de Gaza, nunca dejamos de hablar con franqueza con todos; y mientras tanto acogimos y tratamos a niños heridos en nuestros hospitales, y nos convertimos en la primera nación no islámica en enviar ayuda a la Franja", recordó.