Japón denunció incidente con cazas con chinos, en medio de tensiones por Taiwán

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, denunció este domingo un 'encontronazo' entre cazas chinos y japoneses al sureste de Okinawa, e informó que la presentación una protesta ante Pekín por el incidente, que no dejó heridos.

En un mensaje en su cuenta de la red social X durante la madrugada, el ministro detalló que el sábado dos cazas chinos utilizaron su radar contra dos aeronaves militares japonesas, "sobre aguas internacionales al sureste de la isla de Okinawa".

"En este caso, la iluminación del radar constituye un acto peligroso que excede el alcance necesario para un vuelo seguro de la aeronave. Lamentamos profundamente que se haya producido un incidente de este tipo y hemos presentado una enérgica protesta ante la parte china", aseguró el responsable.

No hubo daños a las aeronaves ni a los pilotos, añadió Koizumi.

Según explicó el periódico japonés Mainichi, el radar en un avión de combate se utiliza tanto para localizar objetos como para apuntar sus misiles, por lo que un piloto que recibe una alerta de radar no tiene forma de saber cuáles son las intenciones del caza contrario.

El incidente se produce en un momento de tensión entre Tokio y Pekín a raíz de unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien dijo que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Japón responderá "con calma" y "vigilancia"

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, aseguró que su país responderá "con determinación y calma para mantener la paz y la estabilidad en la región".

En tanto, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, informó que Tokio "seguirá de cerca los movimientos del ejército chino en los mares y el espacio aéreo que rodean a Japón y tomaremos todas las medidas posibles para mantener nuestras actividades de vigilancia y observación".

China acusa a Japón de exagerar el incidente

China exigió este domingo a Japón que cese en sus actos "difamatorios" y aseguró que su portaaviones Liaoning llevó a cabo maniobras de vuelo "normales".

"La exageración de Japón es completamente inconsistente con los hechos", manifestó el capitán de la Armada china Wang Xuemeng, quien advirtió que Pekín "adoptará, de acuerdo con la ley, las medidas necesarias para proteger resueltamente su seguridad y sus intereses y derechos legítimos".