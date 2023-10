Blinken obvia ultimátum de Israel a Gaza e insiste en terrorismo de Hamás

Sin hacer mención alguna al ultimátum de Israel a la evacuación del norte de la Franja de Gaza pese a las advertencias de que eso conllevará a una catástrofe humanitaria, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, insistió en el "terrorismo de Hamás" durante su visita a Jordania, donde se reunió con el presidente palestino Mahmud Abás.

El jefe de la diplomacia de EE.UU., en el marco de una gira por Medio Oriente, visitó Amán tras una corta parada en Tel Aviv en la que mostró el apoyo "inquebrantable" de su país al Estado judío.

A su llegada, Blinken se reunió con el presidente palestino, Mahmud Abás, que no tardó en asegurarle que el desplazamiento de los habitantes de la Franja de Gaza "sería una segunda Nakba", en alusión al éxodo de cientos de miles de palestinos que huyeron o fueron expulsados durante el conflicto desencadenado tras la creación del Estado de Israel, en 1948.

Abás también insistió a Blinken sobre la necesidad de "detener de inmediato la agresión israelí", que está provocando "una catástrofe humanitaria" en la Franja de Gaza, donde además Israel ha cortado los servicios de agua, electricidad y el acceso de alimentos.

El presidente palestino incluso expuso su rechazo "a las prácticas relacionadas con el asesinato o el abuso de civiles de ambos lados", mientras que también pidió "la liberación de civiles, prisioneros y detenidos".

Para Blinken, el tema principal fue tratar "los abominables ataques terroristas de Hamás contra Israel".

Had the opportunity to meet with Palestinian Authority President Abbas to discuss the abhorrent terrorist attacks by Hamas against Israel. I detailed U.S. efforts to coordinate with partners to prevent the conflict from widening. pic.twitter.com/UVNTo3aNJU

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) que lidera Abás -deslegitimado a nivel interno y con una popularidad menguante en todos los territorios palestinos- es el único organismo reconocido por la comunidad internacional, Estados Unidos o la Unión Europea, que lo ven como su principal socio e interlocutor entre los palestinos.

Blinken también se reunió con rey Abdalá II de Jordania, que le advirtió sobre "cualquier intento de desplazar a los palestinos", además de la "necesidad de abrir corredores humanitarios urgentes" para llevar ayuda necesaria al enclave palestino, donde residen más de 2,2 millones de personas y está al borde de una catástrofe humanitaria.

Asimismo, urgió "proteger a los civiles y detener la escalada y la guerra contra Gaza", y advirtió a Blinken "contra la adopción de una política de castigo colectivo" contra los gazatíes, y apeló al respeto "al derecho internacional humanitario".

El secretario de Estado estadounidense se limitó a decir en X-Twitter que se abordaron "los horribles ataques de Hamás contra Israel y los esfuerzos para evitar que el conflicto se amplíe".

Today in Amman, I met with His Majesty King Abdullah II of Jordan to discuss the horrific Hamas attacks on Israel and efforts to prevent the conflict from widening. Expressed enduring appreciation for Jordan’s special role as a force for stability in the region. pic.twitter.com/8uG3QoiPG9