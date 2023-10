13:27 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Para llegar al avión enviado por Chile, se tiene que pasar por puestos militares israelíes. Yo no sé, si las autoridades diplomáticas chilenas han contactado a las autoridades israelíes

13:26 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : En gaza no he sabido de alguien que tenga pasaporte chileno, sin embargo, sí hay familias de Gaza viviendo en Chile

13:22 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Una de las cosas que se deben destacar, es que para que grupos como Hamas no tengan ese eco, es importante que la parte política funcione

13:17 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Acá hay familias divididas entre Cisjordania y Gaza, no pueden pasar entre una a otra por las políticas de ocupación, lo que aumenta el nerviosismo

12:28 - | Politólogo chileno-palestino en Cisjordania, Xavier Abu Eid : Pero sin estos permisos, no podrán llegar a ese aeropuerto.

11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: Los terroristas tienen la patudez de grabarse atacando. Israel no ataca, se defiende

11:29 - | [En Vivo] Isabel Gutiérrez, chilena de visita en Israel: No es el momento para cortar cabezas en el gobierno, después se sacarán las facturas correspondientes

08:24 - | [Radio en vivo] Chilena en Israel: No han parado los ataques, están constantemente disparando. Si no fuera por la cúpula de hierro no sé que pasaría, son 4.500 cohetes en tres días