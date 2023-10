En Un Día en el Mundo conversamos con Mohammed Abdulam, palestino residente de Gaza, para conocer la delicada situación en la Franja tras la contraofensiva de Israel contra el grupo Hamás. "La situación ahora es terrible: hay muchos combates en todos lados. También no hay medicina, electricidad ni agua. Tengo muy poca batería para poder hablar y mucha gente necesita salir de sus casas y no sabe dónde puede ir para salvarse", narró vía telefónica. En medio de la guerra, reclamó a la comunidad internacional "una solución y actuar rápido". "Nunca vi este tipo de guerra. Es totalmente otra cosa, otra forma. No hay preocupación de nada", afirmó.

LEER ARTICULO COMPLETO