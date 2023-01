A pesar de que cada año las autoridades llaman a no comprar fuegos artificiales, estos igualmente son manipulados por gente no especializada. Un reciente video viralizado en las redes sociales muestra cómo una mujer encendió uno y este desafortunadamente cayó sobre una patrulla policial de la ciudad de Hermosillo, en México. Tras la difusión del video en distintas redes sociales, la inquietud es si la mujer fue detenida, sin embargo, desde Seguridad Pública del Estado, aseguran que la unidad no pertenece a su corporación.

