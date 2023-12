La OTAN interceptó más de 300 aviones militares rusos en 2023

Las fuerzas aéreas de la OTAN en Europa interceptaron aviones militares rusos que se aproximaban al espacio aéreo de la Alianza más de 300 veces a lo largo de 2023, la mayoría de las veces sobre el mar Báltico, según informó este viernes la organización transatlántica en un comunicado.

La OTAN tiene misiones permanentes de patrulla aérea que exigen que los aviones aliados se movilicen cuando hay indicios de que aparatos militares rusos se aproximan al espacio aéreo de la Alianza de forma impredecible.

A lo largo del flanco oriental de la OTAN, los aviones militares rusos tienen un historial de no transmitir un código transpondedor que indique su posición y altitud, no presentar un plan de vuelo o no comunicarse con los controladores aéreos.

La inmensa mayoría de los encuentros aéreos entre aviones de la OTAN y rusos fueron seguros y profesionales, precisó la Alianza, que añadió que las violaciones del espacio aéreo aliado por parte de aeronaves militares rusas siguieron siendo "poco frecuentes" y, por lo general, de corta duración.

"La guerra de Rusia contra Ucrania ha creado la situación de seguridad más peligrosa en Europa en décadas", declaró el vocero en funciones de la OTAN, Dylan White.

White explicó que los aviones de combate de la OTAN están de guardia las 24 horas del día, listos para despegar en caso de vuelos sospechosos o no anunciados cerca del espacio aéreo de la Alianza.

"La vigilancia aérea es una forma importante en la que la OTAN proporciona seguridad a nuestros aliados", concluyó.

