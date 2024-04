Australia declaró "crisis nacional" por ola de femicidios

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó las muertes de las mujeres en episodios de violencia de género como una "crisis nacional", y prometió acciones concertadas para atajar este "flagelo" que ya ha cobrado la vida de 27 féminas desde que comenzó el año.

"Una crisis nacional exige una respuesta nacional. Por eso voy a reunir al Gabinete Nacional el miércoles por la mañana para tomar medidas contra la violencia contra las mujeres", dijo Albanese en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X.

"Está claro que tenemos que reunirnos para ver qué podemos hacer para mejorar la situación, porque las mujeres en particular están muy frustradas y enfadadas. Y es comprensible que así sea", comentó más temprano Albanese a la cadena pública australiana ABC, al recordar que su Gobierno ha adoptado un plan nacional de diez años.

El mandatario laborista explicó que el llamado Plan Nacional para Acabar con la Violencia contra Mujeres y Niños 2022-2032 ya cuenta con unos 2.300 millones de dólares australianos (1.509 millones de dólares estadounidenses) y se esperan nuevos fondos en el próximo presupuesto del próximo mes.

A national crisis demands a national response.



That's why I'm bringing together National Cabinet on Wednesday morning to take action on violence against women. pic.twitter.com/y8jlLHNUSL