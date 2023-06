Un modelo de Manchester, Reino Unido, decidió viajar a Turquía para realizarse un tratamiento de carillas por 3000 libras esterlinas (3 millones de pesos chilenos). Jack James quería verse mejor ante las cámaras, pero no se esperaba que después de meses sus dientes comenzaran a sangrar y botar pus. El joven de 22 años buscó un dentista de urgencia para realizar el retiro de las carillas y descubrió que sus dientes reales habían sido afilados hasta llegar a "parecer un tiburón". "Me sacaron todos los dientes y el absceso y me pusieron dientes temporales. La infección tardó unas semanas en desaparecer", contó.

