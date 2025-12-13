Un exasperado Maduro cargó contra las "fórmulas de mentiras" del "estúpido" EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las "fórmulas de mentiras" no funcionarán "jamás" sobre su país, que califica como "amenaza" el despliegue naval y militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica.

"Algunos no comprenden todavía por qué somos lo que somos y por qué sus fórmulas de mentiras, de presión, de chantaje y amenazas no funcionan con nosotros, no funcionan ni funcionarán jamás, porque sabemos dónde estamos parados. Y estamos parados sobre tierra firme", señaló el mandatario en un acto por el primer aniversario de la Universidad Nacional de las Ciencias, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro sostuvo que su Gobierno está construyendo el modelo de sociedad que se merece el pueblo venezolano y que no se trata de un hombre, sino de millones de personas.

"Respect, respect, respect, stupid, los estúpidos del norte que se la pasan opinando y escribiendo en los medios del estúpido norte (Estados Unidos)", añadió.

Carga una "rebeldía y una indignación muy grande todo el día" en su corazón

Ante la audiencia que lo acompañaba, en su mayoría estudiantes universitarios, el gobernante venezolano pidió disculpas por exasperarse pero, dijo, que carga una "rebeldía y una indignación muy grande todo el día" en su corazón.

"Solo aplacada por el inmenso amor que tengo por Venezuela y por el inmenso logro que estamos obteniendo todos los días en el campo de la economía, de la sociedad, de las ciencias", apuntó.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, puso en marcha desde agosto pasado una movilización militar en el Caribe, con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento para sacarlo del poder.

Por su parte, Venezuela se ha declarado en "permanente movilización" militar en todo su territorio, en respuesta a lo que denuncia como una "amenaza" de invasión de EE.UU., en referencia al despliegue aeronaval, que es el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).