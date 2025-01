"Una gran contradicción": Regimen de Maduro reflota diferencias entre Boric y el PC

La posición del Presidente Gabriel Boric respecto a Nicolás Maduro, quien hoy juró ante el Parlamento de Venezuela como presidente de ese país, ha sido valorada ampliamente en el mundo político, pero siguen los cuestionamientos por no reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como el ganador de los comicios de julio pasado y por la defensa del Partido Comunista (PC) al régimen de Caracas.

"Desde la izquierda política les digo: el gobierno de Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley y la democracia", dijo ayer el Mandatario chileno desde Concepción (Región del Biobío).

Sin embargo, Chile, a diferencia de otros países de la región que también califican a Venezuela de dictadura, no ha reconocido el triunfo de González Urrutia.

El miércoles, en El Diario de Cooperativa, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, defendió que "no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países".

Este recelo se explica en parte por el fiasco que supuso el precedente más inmediato, el del también opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país en 2019: "Está esa experiencia", indicó el jefe de la diplomacia chilena.

Esta mañana, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "vamos a reconocer solamente autoridades que puedan mostrar, a través de las actas electorales, resultados válidos del proceso electoral".

"Todo indica, por el hecho de que esas actas no se presentaron finalmente, que el resultado que se dio a conocer no tiene los respaldos suficientes, pero no nos parece adecuado dar por buenos otros resultados de los cuales tampoco tenemos las actas", indicó la jefa de gabinete.

"La experiencia, además, de situaciones similares, de reconocer a personas o a candidaturas que no se les reconocieron plenamente sus derechos en el conteo de votos no dio lugar a buenos resultados, por ejemplo, cuando fue el caso del señor Guaidó", añadió Tohá.

La titular de Interior aseguró que "Chile se ha preparado intensamente en los últimos años, y tiene hoy capacidades muy distintas de las que había en años anteriores", ante la posibilidad de que se produzca una nueva ola de migración venezolana.

Cuestionamientos al PC

Si bien la política exterior la define el Presidente de la República, hay cuestionamientos por el respaldo histórico que ha dado el PC al régimen chavista.

El 5 de marzo de 2024, el timonel de esa colectividad, Lautaro Carmona, descartó "a mucha honra" que considere que el régimen de Maduro es una dictadura.

"Todos saben que nosotros tenemos una mirada distinta" respecto a "muchas" opiniones internacionales "de las que tiene el Gobierno, pero no quiero yo de eso hacer una discusión", declaró el dirigente este viernes, a la salida de un congreso del PC en la sede del Congreso en Santiago.

Carmona no quiso referirse directamente a sus dichos de marzo pasado, pero aseguró: "Yo no he escuchado nadie que haya reivindicado lo contrario".

"Una gran contradicción"

En El Primer Café, Ignacio Walker (ex-DC), canciller durante el Gobierno de Ricardo Lagos, celebró que Boric haya calificado de "dictadura" el régimen de Maduro, pero lamentó que el PC "en todos estos meses, desde agosto, haya asumido la defensa incondicional de la dictadura de Maduro. Esa es una gran contradicción al interior del Gobierno".

El otrora ministro llamó a "continuar con la presión interna y continuar con la presión internacional, abandonando cualquier ambigüedad sobre esta materia".

Por su parte, Roberto Ampuero, canciller en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, apuntó que "el mismo Presidente Boric, hasta hace poco tiempo, fue un admirador de la dictadura. Ahí están sus tuit como diputado que lo demuestran".

"También tiene de su alianza con sectores de izquierda que no terminan de separarse de la dictadura venezolana. En ese marco es muy difícil tener una política que sea, al mismo tiempo, prodemocracia, prolibertades, proderechos humanos", dijo el escritor y otrora embajador.

"Espero que en algún momento el Presidente Boric sea capaz de liberarse de esta tutoría que se ejerce sobre él y pueda plantear lo que yo creo que auténticamente opina", aseguró Ampuero.