Banquetera desapareció y dejó a novios sin servicio: Invitados salvaron la fiesta
Fue la organización de los propios invitados lo que salvó la boda.
Una empresa banquetera de Valparaíso quedó en el centro de la controversia tras abandonar múltiples celebraciones el fin de semana, dejando a novios e invitados sin comida, mobiliario ni servicio a minutos del inicio de los eventos.
Se trata de "Probarte", la banquetera oficial del Club Naval de Campo Las Salinas y que organizó la Gala del Festival de Viña 2025.
Según relató una de las novias afectadas a LUN, cerca del mediodía familiares llegaron al centro de eventos y fueron informados de que no había mesas, sillas ni personal instalando. La pareja había planificado la boda durante un año y transfirió $13,5 millones por el servicio.
Tras no entregar soluciones, la empresa eliminó sus cuentas en plataformas digitales, por lo que familias afectadas evalúan tomar acciones legales.
El novio, Renzo Solari, explicó a T13 que tras notar la ausencia del servicio intentó contactar restaurantes, food trucks y mozos, minutos antes de dirigirse a la iglesia.
La fiesta finalmente se llevó a cabo gracias a los 200 invitados, quienes asumieron la organización del evento y reunieron lo necesario para sacarlo adelante. Entre todos consiguieron comida, bebidas, hielo y tortas; gestionaron carritos de hamburguesas y churrascos, y realizaron compras de emergencia en supermercados. A ese esfuerzo se sumó la llegada espontánea de alrededor de 20 trabajadores que habían sido desvinculados de la banquetería y que decidieron colaborar por su cuenta.
La novia, Carolina Madrid, aseguró que, además de lo depositado a la empresa, esa noche se gastaron otros $11 millones.
A través de una declaración pública, la dueña de Probarte, Natalia Álvarez, sostuvo que factores externos impidieron la ejecución de los servicios y asumió responsabilidad como representante legal. Afirmó que iniciará procesos de reembolsos e indemnizaciones y aseguró que cada caso será revisado de manera individual para garantizar un proceso transparente. Según señaló, ninguna acción borrará lo ocurrido, pero reiteró su compromiso con la reparación.