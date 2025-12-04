Banquetera desapareció y dejó a novios sin servicio: Invitados salvaron la fiesta

Una empresa banquetera de Valparaíso quedó en el centro de la controversia tras abandonar múltiples celebraciones el fin de semana, dejando a novios e invitados sin comida, mobiliario ni servicio a minutos del inicio de los eventos.

Se trata de "Probarte", la banquetera oficial del Club Naval de Campo Las Salinas y que organizó la Gala del Festival de Viña 2025.

Según relató una de las novias afectadas a LUN, cerca del mediodía familiares llegaron al centro de eventos y fueron informados de que no había mesas, sillas ni personal instalando. La pareja había planificado la boda durante un año y transfirió $13,5 millones por el servicio.

Tras no entregar soluciones, la empresa eliminó sus cuentas en plataformas digitales, por lo que familias afectadas evalúan tomar acciones legales.

El novio, Renzo Solari, explicó a T13 que tras notar la ausencia del servicio intentó contactar restaurantes, food trucks y mozos, minutos antes de dirigirse a la iglesia.

La fiesta finalmente se llevó a cabo gracias a los 200 invitados, quienes asumieron la organización del evento y reunieron lo necesario para sacarlo adelante. Entre todos consiguieron comida, bebidas, hielo y tortas; gestionaron carritos de hamburguesas y churrascos, y realizaron compras de emergencia en supermercados. A ese esfuerzo se sumó la llegada espontánea de alrededor de 20 trabajadores que habían sido desvinculados de la banquetería y que decidieron colaborar por su cuenta.

La novia, Carolina Madrid, aseguró que, además de lo depositado a la empresa, esa noche se gastaron otros $11 millones.

A través de una declaración pública, la dueña de Probarte, Natalia Álvarez, sostuvo que factores externos impidieron la ejecución de los servicios y asumió responsabilidad como representante legal. Afirmó que iniciará procesos de reembolsos e indemnizaciones y aseguró que cada caso será revisado de manera individual para garantizar un proceso transparente. Según señaló, ninguna acción borrará lo ocurrido, pero reiteró su compromiso con la reparación.