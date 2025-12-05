IPC fue 0,3% en noviembre y la inflación acumulada en un año se mantiene en 3,4

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre de 2025 una variación mensual de 0,3%, lo que permitió mantener la inflación acumulada en 12 meses en 3,4%, el mismo nivel de octubre.

En lo que va del año, la inflación alcanza 3,7%, mientras que el dato anual sigue muy cerca de la meta de 3% del Banco Central.

El informe también adelantó el impacto en la Unidad de Fomento (UF), que subirá 0,3% —equivalente a 119 pesos— entre este viernes 5 de diciembre y el 9 de enero de 2026, llegando a $39.762. La UF retomará así su variación luego de un mes sin cambios, en que se mantuvo en $39.643.

Según el INE, entre los productos con mayores alzas destacaron el transporte aéreo internacional (28,6%), los alimentos preparados en restaurantes y cafés (0,8%), los quesos (4%) y el pan (1,6%).

En contraste, bajaron los gastos comunes (-3,8%), los vinos (-6,1%) y las bebidas alcohólicas y tabaco.