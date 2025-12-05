Influencer rusa cuestionó altos precios de productos en supermercados: "¿Esto es legal?"

Una influencer rusa, que lleva más de un año y medio viviendo en Chile, se viralizó tras dar a conocer el único aspecto al que no se acostumbra de vivir en nuestro país.

A través de redes sociales la joven aseguró que aunque se ha adaptado bien a la cultura chilena, aún no logra acostumbrarse al alto precio de algunos productos en los supermercados del país.

Entre los artículos que más les sorprendió se encuentran los precios de una pasta de dientes, una bandeja de huevos y una caja de té verde. "La única cosa a la que no puedo acostumbrarme en Chile, incluso después de vivir aquí 1,5 años", dijo mientras cuestionaba: "¿Acaso esto es legal?".

En la publicación, Nadia exhibió los precios que la sorprendieron: una pasta de dientes de 125 gramos a $7.290, una docena de huevos a $4.890 y una caja de té verde con 20 bolsitas a $3.190.