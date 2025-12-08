Mercado de comida para mascotas en Chile sigue aumentando y cerrará el año en US$ 1.400 millones

El mercado chileno de alimentos para mascotas dejó de ser un nicho y se consolidó como una industria multimillonaria. Según el último reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el sector ya sobrepasó los 1.300 millones de dólares y cerrará el año en torno a los 1.400 millones, con un crecimiento estimado entre 5% y 7% en nuestro país.

El documento destaca que en la última década el país pasó "de alimentar a las mascotas con restos caseros a un esquema donde predominan los alimentos formulados industrialmente", con dietas segmentadas por edad, tamaño, salud y nivel de actividad.

El USDA atribuye el auge a la "humanización de las mascotas", señalando que los chilenos gastan cada mes entre 52 y 73 dólares en animales pequeños y más de 104 dólares en los grandes.

El informe subraya además que Chile es un mercado atractivo para proveedores externos: en 2024 las importaciones de comida para perros y gatos bordearon los 264 millones de dólares, con Argentina, Brasil, Estados Unidos y España como principales orígenes.

El alimento seco domina ampliamente el mercado, representando el 94% de las ventas en perros y el 90% en gatos.

El USDA concluye que Chile aparece como una "oportunidad promisoria" para fabricantes estadounidenses, dado el crecimiento del mercado, la mayor demanda por productos premium y funcionales, y el dinamismo del comercio online.