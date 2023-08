Luis Ruz (DC), vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, defendió en El Primer Café lo planteado por el Presidente Gabriel Boric respecto del rol que tuvo Sergio Onofre Jarpa en la dictadura. "Aunque a la derecha le incomode recordar, Sergio Onofre Jarpa fue una figura de la derecha que apoyó la dictadura de Pinochet, y no sólo la apoyó, fue ministro del Interior", recalcó el democratacristiano. A su juicio, el Mandatario dio cuenta de lo anterior "no con mala fe, sino que para no olvidar aquello que nunca más debemos cometer".

