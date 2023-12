08:00 - | Seremi de Medio Ambiente metropolitana, Sonia Reyes. Nuestro llamado es a la prevención. También llamamos al cuidado personal de los niños pequeños y personas mayores, que requieren mayor atención al estar expuestos al hum o. Les pedimos no olvidar a sus mascotas, si ustedes ven animales heridos, por favor reportar al SAG

07:59 - | Seremi de Medio Ambiente metropolitana, Sonia Reyes . Tenemos una preocupación permanente por la calidad del aire y estamos haciendo seguimiento en las estaciones de monitoreo, no solo en nuestra región. Afortunadamente, no hemos tenido circunstancias que ameriten decretar una preemergencia o una emergencia ambiental

07:59 - | Hay cuatro zonas con alerta amarilla: Las comunas de Valparaíso, San Antonio, Las Cabras y la provincia de Melipilla . Los incendios en estos sectores ya se encuentran contenidos y no representan riesgo para las personas y viviendas.

11:51 - | [En vivo] Conaf: Cualquier persona puede generar un incendio si no toma las medidas necesarias; si hace fogatas, quema basura u ocupa herramientas que generan chispas #CooperativaContigo

11:48 - | [En vivo] Rolando Pardo, jefe del Departamento de Prevención de Incendios de Conaf: "Todo el trabajo no sirve de nada si no hay un compromiso de las personas de no generar fuego" #CooperativaContigo