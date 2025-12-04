Valparaíso: Extinción de "incendio subterráneo en microbasural" podría tomar un mes

El incendio forestal "Estanque Esval", que afecta al sector La Isla del Cerro San Roque, en la ciudad de Valparaíso, se mantiene activo, aunque bajo control en su intensidad. La complejidad de la emergencia, que se originó en un basural clandestino y luego se propagó a la vegetación circundante, ha llevado a las autoridades a advertir que las labores de extinción total podrían extenderse por un mes debido al fuego subterráneo que consume los desechos.

La magnitud del siniestro llevó a declarar Alerta Roja para la comuna portuaria, con un despliegue de aproximadamente 100 bomberos y 12 compañías. Posteriormente, pasadas las 05:00 horas de este jueves, se emitió una Alerta SAE para la evacuación del sector, ya que en un momento se registró un riesgo inminente de afectación de viviendas.

Sin embargo, el trabajo coordinado de los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos logró mantener el fuego contenido en una superficie preliminar de dos hectáreas de pastizal, matorral, eucalipto y pino, sin alcanzar las casas.

"Ya no es inminente el riesgo, (pero) obviamente, si ocurre nuevamente eso, se va a emitir nuevamente o se va a gestionar la alerta de evacuación. El trabajo (de extinción) puede durar un mes porque, como es un microbasural, el incendio se da de manera subterránea", explicó el director regional de la Conaf, Mauricio Núñez.

El tercer comandante de Bomberos Valparaíso, Francisco Arévalo, detalló que al tratarse de un micro basural clandestino, la basura no está compactada. "Eso genera —agregó— oxígeno y al ir segregando, al ir abriendo, vamos teniendo nuevamente temperatura y fuego".

"Es un trabajo que hay que trabajarlo metódicamente, coordinadamente, con la maquinaria pesada. Vamos a seguir rotando personal. Recordemos que estuvimos trabajando por varias horas durante la madrugada", señaló la autoridad bomberil.

La alcaldesa subrogante de Valparaíso, Javiera García, también se refirió a la dificultad, señalando que el vertedero tenía la particularidad de estar "cubierto por tierra, lo que dificultaba aún más su identificación" y ataque inicial, incluso por vía aérea.

El municipio, junto a Esval, está apoyando con camiones aljibes y personal para controlar la emergencia que, aunque con menor riesgo para las viviendas, seguirá movilizando a los equipos de emergencia durante la jornada.