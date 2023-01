La alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, respondió en Cooperativa a los cuestionamientos del director del Liceo Augusto D'Halmar, Jaime Andrade, quien dijo que "están buscando cualquier pretexto para sacarme" tras el inicio de un sumario interno por presuntamente cambiar las notas de los alumnos, a conocimiento de los apoderados, con la finalidad que no repitieran de curso y a cambio de se retiraran del establecimiento educacional. La jefa comunal recalcó que "no hay ninguna persecución política, no hay ninguna animadversión contra este establecimiento en particular, lo que sí ha habido es una serie de denuncias de alta gravedad", por lo que llamó "a colaborar, a bajar las revoluciones, porque tenemos que aclarar los hechos y eso es lo que corresponde y eso es lo que uno esperaría de alguien que lidera una comunidad educativa".

