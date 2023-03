"Ministro Ávila: no podemos permitir que en nuestra patria haya niños sin matrícula o desertando. Los queremos de vuelta en las escuelas", fue la tarea que el Presidente Gabriel Boric le encargó al titular de Educación al cierre de la ceremonia de cambio de gabinete del viernes, donde optó -sorpresivamente- por no removerlo del cargo. Cuatro días después, y por medio de sus redes sociales, el Gobierno publicó un video en que llama a "que no falte el compromiso con la educación", para subsanar la deserción escolar, la inasistencia crítica y las brechas en el aprendizaje que desencadenó el prolongado cierre de escuelas durante la pandemia de Covid-19.

