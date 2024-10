El Presidente Gabriel Boric cree que se descartará la "sospecha" sobre su expareja, Irina Karamanos, hoy vinculada con el caso convenios por supuestas transferencias hacia la cuestionada Fundación ProCultura, que datan de la campaña presidencial de 2021.

Después de que la exprimera dama negara la existencia de tales depósitos, el Mandatario recalcó en la Radio Quiero de Antofagasta que en esta oportunidad, "se habla de una sospecha, y no me cabe duda de que va a ser descartada", aunque reconoció que "lo que yo diga no es suficiente".

"Por cierto, confío plenamente en Irina y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias; cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que queden todos en el mismo barro", aseveró.

