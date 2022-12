El Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades, José Rodríguez Elizondo, comentó en El Diario de Cooperativa las polémicas tesis realizadas en la Universidad de Chile sobre pedofilia, precisando que "es una cosa muy triste estar luchando por cosas evidentes". El académico dijo que este tipo de hechos perjudica a la casa de estudios "no solo en lo ético y lo moral, sino que también en lo patrimonial". Aunque recalcó que no busca presionar una respuesta de la institución, espera un "sumario rápido y efectivo" para que no se repitan este tipo de hechos.

