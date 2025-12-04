No descartan que datos erróneos de transmisoras hayan impactado cuentas de la luz

El ministro de Energía, Álvaro García, no descartó que los datos erróneos que las empresas transmisoras entregaron al Coordinador Eléctrico Nacional a fin de valorizar sus activos pudieran haber generado cobros adicionales en las cuentas de la luz.

El problema, que pone nuevamente a la industria energética nacional en la palestra, fue comunicado por la cartera el miércoles, que informó que, a inicios de este año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) instruyó al Coordinador efectuar un estudio sobre los mentados datos de las transmisoras, correspondientes al período 2020-2023.

Sin embargo, el Ministerio señaló que la totalidad de la información suministrada por las empresas era "deficiente, incompleta o no respaldada correctamente", lo que -añadió- impide calcular la fijación de las tarifas de la luz que, posteriormente, se cobrarán a los consumidores.

En este contexto, durante una actividad en la comuna de Renca, el ministro García indicó esta jornada que, incluso, estos errores "pudieron haber incidido" un cobro adicional en las tarifas.

Sin embargo, recalcó que esa información aún no puede darse por confirmada: "Nos vamos a demorar aproximadamente dos semanas en calcularlo. (Pero), probablemente, nos vamos a encontrar con casos (de empresas) que sobrevaloran su capital, lo que implica aumentar las tarifas", estimó.

Del mismo modo, "hay otros (casos en) que lo subvaloran, lo que significa reducir las tarifas. Por lo tanto, no estamos en condiciones de hacer una afirmación (definitiva) sobre su impacto en las tarifas todavía; esperamos hacerlo en breve", dijo García.

Este episodio en la industria energética nacional se suma a otros dos que generaron polémica: el cobro en exceso de las cuentas de la luz y el caso de Transelec, que efectuó un cobro adicional tras inconsistencias positivas y negativas en la información de ciertas instalaciones.

Desde la Asociación de Transmisoras de Chile plantearon que "estos hallazgos son preliminares", y que "hasta ahora no contamos con información del tipo de revisión realizada ni sobre la metodología empleada", por lo que "no nos es posible cuantificar impactos ni derivar conclusiones antes de conocer el informe final del Coordinador".

Experto descartó que estemos frente a un "tarifazo"

Luciano Cruz, especialista de la industria energética y uno de los socios del estudio de abogados Arteaga Gorziglia, descartó que se esté frente a un nuevo "tarifazo".

Apuntó, más bien, "a un problema en la calidad de los datos que se usan para calcular una parte de las cuentas de la luz. Es decir, la foto con que la autoridad mira el sistema de transmisión para calcular una parte de las cuentas estaba desenfocada".

"Esto no significa necesariamente mala fe por parte de las empresas, sino que estamos frente a un proceso tarifario muy complejo, con un enorme volumen de antecedentes, que tienen que procesarse en tiempos muy acotados", explicó el experto.

"Las empresas tienen que llenar planillas con millones de datos y hay espacio para el error. Por eso, la discusión de fondo debiese ser cómo mejorar el proceso", apuntó Cruz.