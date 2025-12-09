Por datos incompletos: Impacto en cuentas de la luz se conocerá "en un par de semanas"

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, aseguró este martes que "todavía no podemos hablar de errores de cálculo", luego de que un informe del Coordinador Nacional Eléctrico (CEN) detectara que los datos de valorización de activos entre 2020 y 2023 en la industria estaban incompletos o mal respaldados.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el secretario de Estado abordó la reunión que sostuvo el viernes con los representantes de empresas transmisoras para abordar la falta de datos que advertía el informe: "En un par de semanas más vamos a conocer en mayor detalle los posibles impactos sobre valorización que tienen los descubrimientos que se hicieron, pero por ahora es básicamente falta de información", explicó.

"Todavía no podemos hablar de errores de cálculo, (sino que) solo de falta de información que es indispensable para el proceso de fijación tarifaria", puntualizó.

García indicó que recopìlar dichos datos "es un proceso complejo", puesto que "hay que revisar a todas las empresas y sus instalaciones a lo largo del país, para el cual ya solicitamos auditorías que van a dar el resultado final de esta situación, pero que, por supuesto, se van a demorar un tiempo".

En ese sentido, explicó que la situación "es exactamente la misma de Transelec, con la diferencia que Transelec aportó información nueva que permitió determinar que se había sobrevalorado ciertos activos. Eso pudiese ocurrir nuevamente y es lo que le solicitamos a las empresas, que aporten toda la información que tengan y con eso nosotros hacemos los cálculos de eventuales sobrecobros".

Agregó que la situación "surgió de una investigación que solicitó el Gobierno al CEN como resultado de lo que se descubrió en Transelec. Cuando se constató que había sobrevaloración de activos, el Gobierno de inmediato solicitó una investigación a todas las empresas de transmisión y este es el resultado de la investigación, que da cuenta de que o falta información o hay insuficiente respaldo de la información que las empresas reportan".

"Esta es una tarea que que le compete exclusivamente a las empresas. Ellas tienen que aportar la información suficiente y transparente, y lo que descubrimos a través de una investigación que encomienda el gobierno es que no lo han hecho", aseveró García.

Hoja de ruta para la próxima Administración

El biministro García anunció medidas para asegurar la continuidad y reforma en la industria de energía e informó que "esta semana vamos a constituir un grupo transversal de trabajo para dejarle una hoja de ruta al (próximo) Gobierno en materia eléctrica".

"El grupo ya está constituido y se reúne este viernes. A partir de la elección del próximo Presidente o Presidenta, vamos a invitar a alguien del Gobierno que sea electo de tal manera de pasarle los cambios que nosotros creemos debe hacer, enfatizando las tareas por las cuales hay que partir", señaló.

"Hay tres temas muy centrales por los cuales vamos a partir trabajando, pero la intención del grupo es que se convenga algo de manera transversal, de tal manera de fortalecer la viabilidad de que ocurra al inicio del próximo Gobierno", concluyó.