En la inauguración de la comisaría temporal del Parque O'Higgins para las Fiestas Patrias, el Presidente Gabriel Boric invitó a las y los chilenos a celebrar "con alegría, con conciencia histórica de lo que significa nuestra libertad y lo importante que es cuidarla", pero también con responsabilidad. Un llamado especial dirigió "a los porfiados", y les pidió que "si van a tomar, no manejen, pasen las llaves". Además, en tono informal, exhortó: "Saquémonos esta frase de choreza de 'curado manejo mejor', o 'con un poquito no me pasa nada'; 'no, si con dos piscolas estoy bien'...". El Mandatario enfatizó que, producto de dichas actitudes irresponsables, en estas fechas "se pierden vidas, es mucha la fragilidad y tenemos la posibilidad de evitarlo". Según un estudio de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) y Cadem, uno de cada tres chilenos considera "socialmente aceptable" manejar bajo los efectos del alcohol.

