Alcalde Vodanovic cree que al Frente Amplio le falta "una autocrítica grande" por su relación con Carabineros

El alcalde de Maipú y militante de Revolución Democrática (RD), Tomás Vodanovic, afirmó sin complejos que al Frente Amplio le falta "una autocrítica grande" por sus posturas pasadas respecto a Carabineros; sin embargo, dijo que le preocupa que la agenda de seguridad que se ha tomado la discusión lleve los ánimos hacia el extremo de un "Estado policial o militar".

"Creo que nosotros fuimos una oposición muy injusta -y creo que la oposición actual también está siendo muy injusta-, en no hacernos cargo de la dificultad que tienen los procesos de gobernanza y en cómo podemos contribuir desde los distintos roles a que el país avance. Tenemos un nivel de mezquindad en las declaraciones y en la acción política que creo que tenemos que hacer esa autocrítica", admitió el sociólogo entrevistado por La Tercera.

"Fuimos una oposición sumamente injusta y a mí me preocupa que hoy la derecha, habiendo sufrido eso y siendo conscientes de lo injusto que fuimos, esté cayendo muchas veces en las mismas prácticas y con más vehemencia aún", sostuvo el jefe comunal.

Sin perjuicio de lo anterior, Vodanovic abogó por que la izquierda no abdique a sus recetas para combatir la delincuencia: "Tenemos que tener más valentía en defender nuestras ideas sobre cómo nosotros creemos que vamos a construir un país más seguro. Porque es peligroso cuando en esta competencia por el más duro, el más performático, vamos cayendo una escalada de declaraciones que tienen cero impacto y renunciamos a lo que nosotros creemos".

"Yo creo que tenemos que apegarnos más a nuestras convicciones de qué es lo adecuado para el país y menos a la pauta diaria que ponen los medios. Y eso no significa en ningún caso renunciar a la urgencia que tiene que avanzar de forma decidida en la agenda de seguridad, pero tampoco desconocer el 80% de las variables que tiene este problema, que es por qué hemos caído en ser un país cada vez más peligroso, cada vez menos cohesionado", planteó.

A juicio del alcalde, "debemos encaminarnos como modelo a ser un país en lo posible como Alemania, un Estado social y democrático de derecho, y no como El Salvador, que es un Estado fallido y militar. Y yo siento que hoy día las políticas que ahí se proponen sobre la mesa nos aproximan mucho más a ser un país como ese".

"Hay otro camino que no es solamente de garrote; es de construcción de una sociedad más justa, más cohesionada, más participativa, con resguardo de sus instituciones democráticas, con policías más fortalecidas. Y eso no se va a hacer de un día para otro, no se va a hacer en los tiempos que los matinales demandan", reflexionó.

En esa línea, Vodanovic reconoció que "como Frente Amplio tenemos que hacer una autocrítica grande de la relación que tuvimos con las policías en un momento, pero eso no puede significar dar un salto inmediato a caer en un Estado policial o militar totalmente acrítico de sus instituciones".

"Es muy importante que seamos capaces de entender que la vida y que la discusión tiene matices, y así como nosotros no matizamos en el pasado y caímos en un profundo error, tampoco podemos caer en el error hoy día de no matizar en este movimiento pendular que estamos viviendo", subrayó.