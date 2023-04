El fiscal Felipe Olivari mostró imágenes tomadas por cámaras de seguridad que le permitieron identificar a los tres detenidos -Luis Lugo, Ovimarlixion Garcés y David Fuentes- por la causa que investiga el crimen del carabinero Daniel Palma en el Barrio Matta, en la comuna de Santiago. El persecutor remarcó en la audiencia que el carabinero "intentó fiscalizar el auto, no disparó, no sacó el arma, no le dieron ninguna oportunidad y le dispararon sin ningún tipo de misericordia".

